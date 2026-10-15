İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınları ve can kayıplarına ilişkin adli soruşturmalar başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılacağını duyurdu.

Öte yandan İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişinin ise arandığını açıkladı.

İHMALİ OLANLARA SORUŞTURMA

Bakan Gürlek, İstanbul'daki su baskınlarında yaşamını yitiren yurttaşlar için başsağlığı mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Su baskınlarına ilişkin adli süreçlerin başlatıldığını açıklayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."