İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında yargılama süreci devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun savunması öncesinde Silivri’de basın mensuplarına konuştu.

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 99’uncu duruşmasını takip etmek üzere Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gelen Özel, yaklaşık 1,5 yıldır bu süreci beklediklerini söyledi. Özel, İmamoğlu’na yönelik suçlamaları eleştirerek iddianamede yer almadığını belirttiği bazı iddiaları gündeme getirdi.

“İddianamede Bu İddiaların Karşılığı Yok”

İddianame hazırlanana kadar çeşitli suçlamaların kamuoyunda tartışıldığını belirten Özel, bazı iddiaların iddianamede yer almadığını savundu.

KİPTAŞ üzerinden delegelere daire verildiği, cep telefonu dağıtıldığı ve belediyede para bulunduğu yönündeki iddiaları örnek gösteren Özel, bu konulara ilişkin iddianamede herhangi bir karşılık bulunmadığını ileri sürdü.

Özel, para taşındığı iddiasıyla gündeme gelen görüntüler hakkında da açıklamalarda bulunarak, söz konusu olayda para yerine jammer bulunduğunun iddianamede yer aldığını söyledi.

“Ekrem Başkanın Savunmasını Herkes Duyacak”

İmamoğlu’nun yargılama sürecinde savunma hakkını kullanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, savunmanın kamuoyuna ulaştırılması için çalışacaklarını belirtti.

Özel, “O savunmayı okumayan, duymayan, bilmeyen kimse kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Yargılama sürecine ilişkin eleştirilerini sürdüren Özel, yaşanan zorluklara rağmen mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“Cumhuriyet’in En Önemli Kazanımı Sandıktır”

Açıklamasında demokrasi ve seçmen iradesi vurgusu yapan Özel, iktidarın halkın iradesine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Özel, televizyonların kapatılması, adayların tutuklanması veya siyasi partilere yönelik müdahalelerin toplumun iradesini ortadan kaldıramayacağını savundu. Demokratik sistemde seçimle göreve gelenlerin, seçim sonucuna göre görevden ayrılmayı da kabul etmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhuriyet’in temel kazanımlarından birinin sandık olduğunu belirten Özel, “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in en önemli kazanımı sandıktır” dedi.

Özel, açıklamasının sonunda siyasi mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, yaşanabilecek zorluklara rağmen geri adım atmayacakları mesajını verdi.