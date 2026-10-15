İstanbul’un Kağıthane ilçesinde dere kenarında bulunan erkek cesedi, bölgede hareketliliğe neden oldu. Sadabad mevkisinde köprü ayağına takılmış halde bir kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Polis Ekipleri İnceleme Başlattı

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde hayatını kaybeden kişinin 40’lı yaşlarda bir erkek olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kimliği henüz açıklanmayan kişinin ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Bölgede etkili olan selin ardından cesedin bulunması nedeniyle, kişinin sel sularına kapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.