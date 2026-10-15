Havalar soğurken gardıroplarda da değişim zamanı geliyor. 2026-2027 sonbahar-kış sezonunun moda trendleri, siyah ve gri gibi klasik renklerin yanına daha cesur tonları ekliyor. Modada tek bir renk anlayışı yerine, sade kombinleri canlandıran güçlü renkler ve farklı dokuları bir araya getiren stiller öne çıkıyor.

Moda dünyasının yeni sezon renk tahminlerinde toprak tonları ve sıcak nötr renkler, canlı mavi ve mor gibi dikkat çekici tonlarla bir arada yer alıyor. Böylece kış kombinlerinde hem klasik hem de daha enerjik bir görünüm yakalamak mümkün oluyor.

Kışın Yıldızı Bordo ve Mor Olacak

Soğuk havaların vazgeçilmez renklerinden bordo, bu sezon da güçlü konumunu koruyor. Özellikle bordo kazaklar, kabanlar, çantalar ve botlar kış kombinlerine sofistike bir hava katabilecek.

Morun daha koyu ve zengin tonları da sezonun dikkat çeken renkleri arasında. Kraliyet moru olarak öne çıkan tonlar, sade bir kombine hareket katarken tek renk giyinmeyi sevenler için de iddialı bir seçenek sunuyor.

Elektrik Mavisi ve Kırmızıyla Cesur Kombinler

Kış aylarında koyu renklere yönelenler için elektrik mavisi ve kırmızı güçlü alternatifler sunuyor. Mavi bir kazak, kırmızı bir çanta ya da dikkat çekici bir aksesuar, en sade görünümü bile farklılaştırabiliyor.

Daha yumuşak tonlardan hoşlananlar ise tereyağı sarısı, şeftali ve sıcak bej gibi renkleri tercih edebilir. Bu renkler, koyu renkli kabanlar ve pantolonlarla birlikte kullanıldığında dengeli bir görünüm oluşturabilir.

Ekose Geri Dönüyor, Gösterişli Desenler Öne Çıkıyor

Kış modasının klasiklerinden ekose, 2026-2027 sezonunda yeniden dikkat çekiyor. Ekose kabanlar, yün ceketler ve gömlekler hem günlük kombinlerde hem de daha klasik stillerde kullanılabilecek parçalar arasında.

Desenlerde yalnızca ekoseyle sınırlı kalınmıyor. Goblen ve duvar halısı motiflerini andıran baskılar, çiçek desenli kumaşlar ve dokusu öne çıkan gösterişli tasarımlar da sezonun dikkat çeken eğilimleri arasında bulunuyor.

Sıcak Kahveler ve Toprak Tonları Gardıropların Vazgeçilmezi

Her sezon olduğu gibi bu kış da kahverengi, taba, gri ve krem gibi kolay kombinlenen renkler önemini koruyor. Özellikle kahve tonları, hem günlük giyimde hem de ofis stilinde farklı parçalarla rahatça bir araya getirilebiliyor.

Pantone'un 2026-2027 sonbahar-kış renk raporunda da toprak tonları, sıcak nötr renkler ve daha canlı seçenekler birlikte öne çıkıyor. Bu yaklaşım, gardıropta yalnızca yeni renkler denemek yerine mevcut parçaları farklı kombinlerle değerlendirmeye de olanak tanıyor.

Bu Kış Şıklığın Sırrı Ne Olacak?

Yeni sezonun öne çıkan eğilimleri, modada kişisel tarzın önemini de ortaya koyuyor. Baştan aşağı canlı renkler giymek istemeyenler, bordo bir çanta, mor bir kazak veya mavi bir aksesuarla trendleri günlük stillerine taşıyabilir.

Ekose bir kabanı sade parçalarla tamamlamak ya da desenli bir ceketi düz renk pantolonla kullanmak da dengeli bir görünüm oluşturabilir. Bu kışın öne çıkan mesajı ise net: Klasik parçalar gardıroptaki yerini korurken renk ve desenlerle kişisel tarzı yansıtmak mümkün.