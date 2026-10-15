Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Küçükçekmece Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında “Meme Kanserine Karşı Kürek Çekiyoruz” etkinliğinde bir araya geldi. Küçükçekmece Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen programda erken tanı, düzenli sağlık kontrolleri ve meme kanserine karşı farkındalık konuları ele alındı.

Etkinliğe uzman hekimlerin yanı sıra hastane çalışanları, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda sunucu Nursel Ergin hastalıkla mücadele sürecini anlatırken, hekimler meme kanserinin belirtileri ve erken teşhis yöntemleri hakkında bilgi verdi.

“Meme Kanserini Sıfırıncı Evrede Yakalayabiliyoruz”

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Selman Emiroğlu, meme kanserinde tarama programlarının hayati önem taşıdığını belirterek hastalığın henüz herhangi bir şikâyete yol açmadığı dönemde tespit edilebildiğine dikkat çekti.

Emiroğlu, meme kanserinin erken evrede belirlenmesiyle hastalığın ilerlemesinin önlenebileceğini ifade etti. Meme kanserinin en sık görülen belirtisinin kitle olduğunu aktaran Emiroğlu; meme ucundan kanlı akıntı gelmesi, memede sonradan ortaya çıkan büyüme veya çekilme, ciltte çöküntü ve renk değişikliği gibi bulguların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Bu tür değişikliklerin fark edilmesi hâlinde vakit kaybetmeden bir hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Emiroğlu, tarama programlarının belirtiler ortaya çıkmadan önce hastalığın tespit edilmesine olanak sağladığını kaydetti.

Uzmanlardan Düzenli Kontrol Çağrısı

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk de meme kanserinde erken teşhisin tedavi süreci açısından belirleyici olduğunu dile getirdi. Öztürk, kadınların yaşlarına ve kişisel risk durumlarına uygun tarama programları hakkında sağlık uzmanlarından bilgi almasının önemini vurguladı.

Meme kanseri riskini azaltmaya yönelik önlemlere de değinen Öztürk; sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obeziteden korunmanın önemine dikkat çekti. Emzirme süresinin uzamasıyla meme kanseri riskinin azalabildiğini belirten Öztürk, düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal ise kadınların kendi sağlıklarına zaman ayırmasının önemini vurgulayarak, kendi kendine meme muayenesi konusunda hekimlerden doğru bilgi alınması çağrısında bulundu.

Nursel Ergin: “Kendime Her Zamankinden Daha Çok Özen Gösterdim”

Programda meme kanseriyle mücadele deneyimini paylaşan sunucu Nursel Ergin, hastalık sürecinde kendisine iyi bakmanın ve hareket etmeyi sürdürmenin kendisi için önemli olduğunu anlattı.

Ergin, zorlu süreçte moralini korumaya çalıştığını, yürüyüş yapmayı ve doktorlarının önerdiği egzersizleri hayatına dâhil ettiğini belirtti. Hastalıkla mücadele eden kişilerin kendilerinden vazgeçmemesi gerektiğini söyleyen Ergin, kişinin kendisini her koşulda sevmesinin ve sağlığına özen göstermesinin önemine dikkat çekti.

Sema Aydemir’den Kadınlara Sağlık Mesajı

Sporcu Sema Aydemir de kadınların yalnızca aileleri ve çevreleri için değil, kendileri için de sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. Düzenli muayene ve erken önlemin önemini vurgulayan Aydemir, kadınlara sağlık kontrollerini aksatmama çağrısında bulundu.

Programın moderatörlüğünü üstlenen Selda Hasret Arslan ise meme kanserinin farklı yaş ve risk gruplarında görülebileceğini hatırlatarak, her kadının kendisine uygun tarama ve kontrol planı için sağlık uzmanlarına danışması gerektiğini belirtti.

“Erken Teşhis Hayat Kurtarır”

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, etkinliği sporun birleştirici gücüyle farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Kadınların erken tanı konusunda bilinçlenmesini ve gerekli kontrollerini yaptırmasını önemsediklerini belirten Dikici, meme kanseriyle mücadele eden kadınların yanında olduklarını ifade etti.

Etkinlikte verilen ortak mesaj ise kadınların sağlıklarını ertelememesi, vücutlarındaki değişiklikleri dikkate alması ve yaşlarına ve risk durumlarına uygun kontrolleri yaptırması oldu.