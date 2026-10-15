İzmir’de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında yürütülen kooperatif soruşturmasında yargı süreci yeniden gündemde. Soruşturmanın üçüncü dosyası için hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından iade edilmesi, davaya ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Mahkemenin iddianamede eksiklikler tespit ettiğine dikkat çeken Soyer’in avukatları, müvekkillerinin tutukluluğunun sona erdirilmesini istedi. Gelişme, sosyal medyada ve yerel kamuoyunda da tartışma konusu oldu.

Edinilen bilgilere göre, 28 Eylül’de düzenlenen iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 Ekim’de iade edildi. İade kararına savcılık makamınca itiraz edildi. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itirazı kabul etmesinin ardından dosya yeniden İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Soyer’in avukatları ise iddianamede suçlamaların somutlaştırılmadığını ve şüphelilerin lehine olan delillerin yeterince değerlendirilmediğini savundu.

Avukatlardan “Derhal Tahliye” Talebi

Tunç Soyer’in avukatları Murat Aydın, İsmet Köymen ve Defne Soyer, yaptıkları açıklamada yargı sürecine ilişkin itirazlarını dile getirdi. Savunma tarafı, dosyada müvekkillerine yöneltilen suçlamaların açık ve somut biçimde ortaya konulması gerektiğini belirterek tahliye çağrısında bulundu.

Avukatların talebi, mahkemenin tahliye kararı verdiği anlamına gelmiyor. Soyer’in tutukluluk durumuna ilişkin değerlendirme, yargı makamlarının vereceği karar doğrultusunda netleşecek.

Gözler Yargı Sürecinden Gelecek Yeni Kararda

İddianamenin iadesi ve sonrasında yaşanan hukuki gelişmeler, kooperatif soruşturmasının üçüncü dosyasını yeniden gündeme taşıdı. Dosyanın yeniden mahkemeye gönderilmesinin ardından gözler, yargı sürecinde atılacak yeni adımlara çevrildi.

Soyer’in avukatları tahliye talebini yinelerken, dosyadaki eksikliklere ilişkin tartışmaların ve mahkemenin değerlendirmesinin önümüzdeki süreçte belirleyici olması bekleniyor.