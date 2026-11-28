İzmir’de Ege Üniversitesi’nde (EÜ) yaşanan bıçaklı saldırıda yeni gelişme yaşandı. Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan’ı bıçakla yaralayan üniversite öğrencisi Batuhan V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğretim Üyesini Fakülte Önünde Bıçakladı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Üniversitede görev yapan Prof. Dr. Aysun Doğan, aynı üniversitede eğitim gören Batuhan V.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çenesinden yaralanan Doğan için yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan profesörün tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırgan Öğrenci Tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından, saldırıda kullanılan bıçakla birlikte yakalanan Batuhan V. gözaltına alındı.

Geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Batuhan V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.