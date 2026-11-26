İzmir'de kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan Mehdi D.'nin, şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı öne sürüldü. Şüphelinin ayrıca ailedeki kadına cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarla şüphelinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışması sonucu 23 Kasım'da operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'da 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda Mehdi D. (30) ile birlikte hareket ederek banka hesaplarını kullandırdıkları belirlenen babası A.D. (50), annesi M.D. (47), kız kardeşi M.D. (27) ve E.U. (38) gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin başka bir vatandaşın aracını da büyülü olduğu iddiasıyla sattırdığı ve satış bedelini kendi hesabına aktardığı belirlendi. Yapılan aramalarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen not defteri ve dijital materyallere el konuldu.

'Mehdi' olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Mehdi D., babası, annesi ve kız kardeşi tutuklandı. Diğer şüpheli E.U. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.