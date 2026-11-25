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Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kalkan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ağır yaralı sürücü, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

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