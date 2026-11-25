Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu üzerindeki Osmanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Kalkan'ın kullandığı 44 DT 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 06 FSL 280 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesinin altına giren otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü Osman Kalkan araç içerisinde sıkıştı.
Yarım Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ağır yaralı sürücü, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kalkan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.