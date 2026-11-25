Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına ilişkin devam eden hukuki süreçte Danıştay gerekçeli kararını açıkladı. Daire, diploma iptaline ilişkin önceki mahkeme kararını onadı.
İmamoğlu'nun Diploması Neden İptal Edilmişti?
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun yatay geçiş işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunduğu gerekçesiyle diplomasını iptal etmişti.
Kararın ardından İmamoğlu'nun avukatları yargıya başvurmuş, ilk derece mahkemesi ve istinaf aşamasında ret kararı verilmişti.
İmamoğlu'nun Avukatları Karara İtiraz Etmişti
İmamoğlu'nun avukatları, diploma iptalinin siyasi gerekçelerle gerçekleştirildiğini, kazanılmış hak ve hukuk güvenliği ilkelerine aykırı olduğunu savunmuştu.