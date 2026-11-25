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İmamoğlu'nun avukatları, diploma iptalinin siyasi gerekçelerle gerçekleştirildiğini, kazanılmış hak ve hukuk güvenliği ilkelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

Kararın ardından İmamoğlu'nun avukatları yargıya başvurmuş, ilk derece mahkemesi ve istinaf aşamasında ret kararı verilmişti.

İmamoğlu'nun Diploması Neden İptal Edilmişti?

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına ilişkin devam eden hukuki süreçte Danıştay gerekçeli kararını açıkladı. Daire, diploma iptaline ilişkin önceki mahkeme kararını onadı.

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