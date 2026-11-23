CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirvenin uzlaşma sağlanamadan sona erdiğini savunan Özel, Türkiye'nin ev sahipliği ve dönem başkanlığı yaptığı toplantıda tarihi bir fırsatın kaçırıldığını ifade etti.

“Antalya Mutabakatı Daha Doğmadan Öldü”

2009 yılından bu yana ilk kez bir iklim zirvesinde mutabakata varılamadığını öne süren Özel, Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü olma hedefini gerçekleştiremediğini savundu.

Özel, zirvede sunulan mutabakat taslağında fosil yakıtlara yer verilmediğini ileri sürerek, “Sonunda pek çok devlet, metni reddetti. Yani, Antalya Mutabakatı daha doğmadan öldü” ifadelerini kullandı.

“Bu Sonucun Adı Liyakatsizliktir”

Zirvenin yönetilme biçimini de eleştiren Özel, uluslararası müzakere deneyimi bulunmayan bir ekibin görevlendirildiğini iddia etti.

Dışişleri Bakanlığının ve deneyimli diplomatların süreç dışında bırakıldığını savunan Özel, organizasyonun uluslararası bir diplomasi faaliyeti yerine halkla ilişkiler çalışmasına dönüştürüldüğünü söyledi.

Özel, yaşananları “Bu sonucun adı liyakatsizliktir” sözleriyle değerlendirdi.

“25 Milyar Lira Harcandı, Tarihi Fırsat Heba Edildi”

Zirve için kamu kaynaklarından 25 milyar lira harcandığını ileri süren Özel, Türkiye'nin uluslararası alanda itibar kaybına uğradığını savundu.

Özel, “Bu zirve için milletin kaynaklarından 25 milyar lira harcayıp, Türkiye'yi dünyaya karşı mahcup ettiler, tarihi bir fırsatı heba ettiler” dedi.

“Türkiye Bu Kadrolara Mahkûm Değildir”

Türkiye'nin deneyimli diplomatlara, bilim insanlarına ve uzman kadrolara sahip olduğunu vurgulayan Özel, sorunun bu birikimi doğru değerlendirecek siyasi anlayışın eksikliği olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası itibarının gösterişli toplantılarla değil, somut diplomatik başarılarla güçlendirilebileceğini belirten Özel, liyakatli kadrolar ve ortak akılla hareket edeceklerini söyledi.

Özel, açıklamasını, “Masada sözü dinlenen, saygı duyulan bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu mutlaka başaracağız” sözleriyle tamamladı.