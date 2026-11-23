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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde, Toytepe köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra Kurtalan Belediyesi itfaiyecileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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