İçişleri Bakanlığı, lise, ön lisans ve lisans mezunlarını kapsayan 1.170 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre adayların, mezuniyet düzeylerine uygun KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

KPSS Puanına Göre Mülakata Çağrılacaklar

Başvuruların ardından adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. Alım yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday mülakata davet edilecek. Adaylar, başvuru sürecinde en fazla 30 tercih yapabilecek.

Personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer şartlar için Resmî Gazete'de yayımlanan ilanın incelenmesi gerekiyor.