Çankaya Belediyesi, vergi ödemelerinde vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla hafta sonu hizmeti sunacağını duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tahsilat ofislerinin 30 Kasım'a kadar cumartesi ve pazar günleri de açık olacağı belirtildi.

Vergi Ödemeleri İçin İki Nokta Açık Olacak

Hafta sonu vergi ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini Çankaya Belediye Başkanlığı binası ile Çayyolu Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirebilecek.

Her iki tahsilat noktası da cumartesi ve pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Online Ödeme Seçeneği de Var

Belediyeye gitmeden vergi ödemek isteyen vatandaşlar ise işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Online ödeme yapmak isteyenler, Çankaya Belediyesinin e-Belediye sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.