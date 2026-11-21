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21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 07.00 itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Hafta sonuna düşüşle giren altın piyasasında gram altının satış fiyatı 5 bin 731 TL seviyesinde bulunurken, çeyrek altın 9 bin 900 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve doların güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

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