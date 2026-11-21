Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve doların güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Hafta sonuna düşüşle giren altın piyasasında gram altının satış fiyatı 5 bin 731 TL seviyesinde bulunurken, çeyrek altın 9 bin 900 TL'nin üzerinde işlem görüyor.
21 Kasım güncel altın fiyatları
21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 07.00 itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın
- Alış: 5.730,97 TL
- Satış: 5.731,95 TL
Çeyrek altın
- Alış: 9.698,00 TL
- Satış: 9.912,00 TL
Yarım altın
- Alış: 19.379,00 TL
- Satış: 19.812,00 TL
Tam altın
- Alış: 38.633,00 TL
- Satış: 39.503,00 TL
Cumhuriyet altını
- Alış: 39.685,00 TL
- Satış: 40.586,00 TL
22 ayar bilezik (gram)
- Alış: 5.403,63 TL
- Satış: 5.637,03 TL
Muhabir: Melisa Sapaz