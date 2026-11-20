Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hareketin yaşı yok!” mesajıyla duyurduğu egzersiz programının 12 hafta süreceğini açıkladı. Katılımcılar, yaşadıkları bölgeye göre belirlenen yüzme havuzu ve spor kompleksine başvurabilecek.
Başvuru merkezleri ve telefon numaraları
|Bölge
|Başvuru merkezi
|Telefon
|Yenimahalle, Şentepe, Demetevler
|Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi
|0312 343 45 40
|Macunköy, Serhat, Urankent, Çamlıca
|Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi
|0312 354 52 28
|Batıkent
|Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi
|0312 566 00 03
|Ata Mahallesi, Susuz, Yuva, Yakacık
|Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi
|0312 247 47 17
Muhabir: Şevval Ateş