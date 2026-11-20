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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hareketin yaşı yok!” mesajıyla duyurduğu egzersiz programının 12 hafta süreceğini açıkladı. Katılımcılar, yaşadıkları bölgeye göre belirlenen yüzme havuzu ve spor kompleksine başvurabilecek.

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