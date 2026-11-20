Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Ankara’daki programları kapsamında , organ nakli alanındaki öncü çalışmalarıyla Türkiye’de ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atan ve 3 Kasım 1973 yılında Türkiye’de ilk böbrek naklini gerçekleştiren, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı makamında ziyaret etti.

TBB Başkan vekili ve Eskişehir Büyükşehir Ayşe Ünlüce öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette yer alan Edirne Belediye başkanı Filiz Gencan Prof.Dr. Mehmet Haberal ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek “Kendisinin vizyonu, Türkiye’nin bilimsel ve akademik alanda dünyaya açılan penceresidir” ifadelerini kullandı

Ziyaret sırasında TBB heyeti, Prof. Dr. Haberal’ın tıp alanındaki başarılarını dile getirdi. “Haberal Hocamızın dünya çapındaki başarıları, sadece onun değil, Türkiye’nin de gururudur. Kendisinin vizyonu, Türkiye’nin bilimsel ve akademik alanda dünyaya açılan penceresidir” ifadeleri kullanıldı

Haberal’ın dünya genelinde “müthiş Türk bilim insanı” olarak anıldığını belirten heyet “Dünya bilim otoriteleri, Türkiye’de organ nakli ve bağışı konusundaki gelişmelerin temelinde Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın olduğunu söylüyor. Aldığı ödüller ve başarıları kitaplara sığmıyor Bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Bugünkü ziyaretimizin amacı da hocamızın dünya genelindeki başarılarını ve aldığı ödülleri nedeniyle tebrik etmek ve kendisine şükranlarımızı sunmaktır” ifadelerini kullandı.

‘GÖREVİMİZ ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK’

Başkent Üniversitesinin kurucusu Prof.Dr.Mehmet Haberal da, “İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize, Lozan’da bu ülkenin tapusunu kazandıran İsmet Paşa ve arkadaşlarına rahmet ve şükranla minnettarız. Bugün bu topraklardaysak, onların hayatlarını feda etmeleri sayesindedir. Bizlerin görevi, bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmak ve kurucularımızı asla unutmamaktır. Mesele ülkenin varlığıdır. Ay yıldızlı Türk bayrağımızı dünyanın en tepesinde dalgalandırmaktır. Biz bunu yapıyoruz” dedi.

Ziyaret heyetinde Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanı Ayşe Ünlüce, Edirne Belediye başkanı Filiz Gencan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Yeni Parti TBMM Protokol müdürü Şükran Kütükçü, Adıyaman Belediye başkanı Abdurrahman Tutdere, ve Çatalca Belediye başkanı Erhan Güzel bulundu..