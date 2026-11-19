Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmede Keçiören’de yürütülen belediye hizmetleri ve hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerin ele alındığı bildirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özarslan, görüşmede Keçiören’de bugüne kadar hayata geçirilen hizmetler ve önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunduklarını belirtti.

Özarslan’dan görüşmeye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldiklerini ifade eden Özarslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezimizde bir araya gelerek Keçiören'de yaptığımız hizmetlerimiz ve hayata geçireceğimiz yeni projelerimiz hakkında bilgi sunduk.

Dünya Lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve belediyecilikte çığır açan öncü deneyimi ışığında Keçiören'imiz için çalışmaya devam edeceğiz.”