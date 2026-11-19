Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, paravan şirketler aracılığıyla çek karşılığında ürün alıp piyasa değerinin altında satan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam 21 milyon TL’lik dolandırıcılık gerçekleştirdiği belirlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler üzerinden çek karşılığında ürün temin ederek bu ürünleri piyasa değerinin altında satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen incelemelerde, şüphelilerin farklı illerde gerçekleştirdikleri işlemlerle toplam 21 milyon TL’lik dolandırıcılığa karıştıkları tespit edildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 17 Kasım 2026 tarihinde Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
7 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.