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Yürütülen incelemelerde, şüphelilerin farklı illerde gerçekleştirdikleri işlemlerle toplam 21 milyon TL’lik dolandırıcılığa karıştıkları tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler üzerinden çek karşılığında ürün temin ederek bu ürünleri piyasa değerinin altında satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, paravan şirketler aracılığıyla çek karşılığında ürün alıp piyasa değerinin altında satan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam 21 milyon TL’lik dolandırıcılık gerçekleştirdiği belirlenirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

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