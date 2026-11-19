Diyarbakır’da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir olay ortaya çıkarıldı. Polis ekiplerinin durdurduğu TIR’ın dorsesinde yapılan detaylı incelemede, kaçak göçmenlerin taşınması için özel olarak hazırlandığı belirlenen gizli bölme bulundu.

TIR’ın Dorsesine Gizli Bölme Yapmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Mardin yolu üzerindeki Kırmasırt Mahallesi mevkisinde şüpheli görülen bir TIR durduruldu. TIR’ın 13 metre uzunluğundaki dorsesinde yapılan detaylı aramada, tabana profil demirler yerleştirilerek oluşturulmuş gizli bir bölme tespit edildi.

Yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki bölmenin üstünün damlama borularıyla örtüldüğü, dış kısmının ise çadırla kapatıldığı belirlendi. Gizli bölmede yapılan aramada Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Gözaltında

Olayla bağlantılı olduğu ve göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen İ.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakalanan 55 göçmenin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.