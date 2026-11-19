Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan 12 seferini iptal ettiğini duyurdu.

BUDO'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilendirme mesajına göre, Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) iskeleleri arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi planlanan sabah ve akşam saatlerindeki çeşitli seferler hava muhalefeti sebebiyle yapılamayacak. İptal kararının, deniz ulaşımındaki güvenlik önlemleri kapsamında alındığı bildirildi.

İptal Edilen Seferler ve Saatleri

Kurumun duyurusuna göre iptal edilen 12 seferin saat ve güzergah bilgileri şu şekilde sıralandı: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya). Yetkililer, seyahat planı bulunan yolcuların güncel sefer durumlarını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.