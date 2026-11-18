Bursa’da ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobil ile seyir halindeki başka bir araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobiller, yol kenarında park halinde bulunan taksiye de çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

OTOMOBİLLER SAVRULDU, TAKSİYE ÇARPTI

Kaza, 13 Kasım günü saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Celal Bayar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NSR 204 plakalı otomobil ara sokaktan caddeye çıkmak istediği sırada Yıldırım G. yönetimindeki 16 AUC 053 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, park halindeki 16 T 0564 plakalı taksiye çarparak durabildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücülerden Yıldırım G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.