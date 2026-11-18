İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), artan yolcu sayısına paralel olarak altyapı ve hizmet yatırımlarına hız verdi. Otopark kapasitesinin genişletilmesinden yapay zeka destekli dijital hizmetlere, ücretsiz su noktalarından şehirler arası ulaşım alanlarının yenilenmesine kadar birçok alanda iyileştirme çalışmaları hayata geçirildi.

Terminal 2 - Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen düzenlemelerle havalimanının otopark kapasitesi toplam 5 bin 836 araca ulaştı.

OTOPARK KAPASİTESİ 5 BİN 836 ARACA YÜKSELDİ

Havalimanında gerçekleştirilen Bütüncül Otopark Düzenlemesi ve Terminal 2'de hizmete alınan ilave açık otopark alanı sayesinde kapasite 5 bin 229 araca çıkarıldı. Terminal 1'in yeniden hizmete açılmasıyla kazanılan 607 araçlık ek kapasite de bu sayıya eklendi.

Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca ulaştı. Artan motosiklet kullanımını da dikkate alan yönetim, rampa alanlarını değerlendirerek motosiklet sürücüleri için özel ve güvenli park alanları oluşturdu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAVVY 8 DİLDE HİZMET VERİYOR

Kasım 2024'te hizmete giren SAVVy, havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan olma özelliğini taşıyor.

WhatsApp entegrasyonu üzerinden çalışan sistem; uçuş bilgileri, terminal içi yönlendirme, ulaşım ve havalimanı hizmetleriyle ilgili soruları anlık olarak yanıtlıyor.

Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Çince, İspanyolca, İtalyanca ve Almanca olmak üzere 8 dilde, haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren SAVVy, çağrı merkezine iletilen soruların yaklaşık yüzde 40'ını tek başına karşılıyor.

HAVALİMANINDA SU SATIŞINA TAVAN FİYAT DÜZENLEMESİ

Yolcuların temel ihtiyaçlara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla terminal genelindeki ücretsiz su sebillerinin sayısı da artırıldı. İki yeni noktanın eklenmesiyle ücretsiz su sebili sayısı 8'e yükseldi.

Giden yolcu check-in alanı, dış hatlar gelen yolcu bölümü ile iç ve dış hatlar arındırılmış salonlarında bulunan su doldurma noktalarının yanı sıra su otomatlarında da ambalajlı içme suyu sunuluyor.

Öte yandan 5 Ekim 2026 itibarıyla terminal genelindeki su satışlarında fiyat düzenlemesine gidildi. Uygulamayla belirlenen tavsiye edilen fiyatlar, işletmeler için azami satış fiyatı olarak uygulanıyor. İşletmeler, içme suyunu belirlenen tutarların altında da satabiliyor.

TERMİNALLER MODERN TASARIMLARLA YENİLENİYOR

'Yolcu Akışını İyileştirme Projeleri' kapsamında Terminal 2'de ortak kullanım alanları ve iç hatlar lounge kapasitesi genişletildi.

2024 yılından bu yana terminal genelindeki 22 tuvalet modern tasarımlarla yenilenerek hizmete sunuldu. Terminal 1'de ise eski THY CIP Lounge alanında yapısal güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Terminal 1'in kara ve hava taraflarında hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlemeleri tamamlandı. Yapılan düzenlemelerle görme engelli ve az gören yolcuların terminal içerisinde daha güvenli ve rahat hareket edebilmesi amaçlanıyor.

BURSA, BALIKESİR, SAKARYA VE KOCAELİ'YE ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şehirler arası ulaşım altyapısı da baştan sona yenilendi. Yolcuların bekleme sürecini daha konforlu geçirebilmesi için ulaşım noktası modern ve düzenli bir yapıya kavuşturuldu.

Terminal 1'in önünde oluşturulan yeni şehirler arası ulaşım alanından Bursa, Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli'ye konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlanıyor.