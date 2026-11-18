Altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı beklentilerinin yeniden gündeme gelmesiyle düşüşe geçti. Ons altın yaklaşık 14 ayın en düşük seviyesine gerilerken, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalarda ABD dolarının değer kazanması ve Fed'in para politikasına yönelik beklentilerin değişmesi, değerli metaller üzerinde satış baskısını artırdı. Çarşamba günü altın fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, gümüş fiyatlarında da kayıplar görüldü.

Özellikle Fed yetkililerinden gelen faiz artışı mesajları, yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirdiği altına yönelik talebi etkiledi.

18 Kasım 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki son gelişmelerin ardından yatırımcılar, "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Cumhuriyet altını bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

18 Kasım 2026 Çarşamba günü haber verilerine göre altın fiyatları şöyle:

Altın türü Altın fiyatı Gram altın 6.151 TL Çeyrek altın 10.193 TL Cumhuriyet altını 40.610 TL Ons altın 3.786 dolar Yarım altın 20.380 TL Tam altın 41.232 TL Gremse altın 103.396 TL

Fiyatlar haberin hazırlandığı döneme ait olup piyasa koşullarına ve işlem yapılan kuruma göre değişiklik gösterebilir.

Ons altın yaklaşık 14 ayın en düşük seviyesinde

Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı, Türkiye saatiyle 07.13 itibarıyla yüzde 1,65'in üzerinde değer kaybederek 3 bin 796,37 dolara geriledi.

Bu düşüşle birlikte ons altın, Eylül 2025'in üçüncü haftasından bu yana en düşük seviyesine indi.

Altın fiyatlarındaki gerilemede ABD dolarının güçlenmesi, Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ve yatırımcıların nakit pozisyonlarını artırması etkili oldu.

ABD dolarının yükselişi altın fiyatlarını baskıladı

ABD dolarının son 19 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşün önemli nedenleri arasında gösterildi.

Doların değer kazanması, uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

Bu durum, değerli metallere yönelik talebin azalmasına ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşmasına neden olabiliyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altın piyasasındaki düşüşte yatırımcı davranışları ve teknik faktörlerin etkili olduğunu belirtti.

Wong, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının ve ABD Hazine harcamalarındaki artışın doların güçlü seyrini desteklediğini ifade etti.

Gümüş fiyatlarında da sert düşüş yaşandı

Altın fiyatlarındaki gerileme, değerli metaller piyasasının geneline yayıldı.

Spot gümüşün ons fiyatı yüzde 2,9 düşüşle 46,01 dolara kadar geriledi.

Gümüşte yaşanan kayıp, küresel piyasalarda değerli metallere yönelik satış baskısının yalnızca altınla sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Analistler, doların güçlü seyri ve faiz beklentilerinin değerli metaller üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini değerlendiriyor.

Fed'in faiz artırımı beklentisi yeniden gündemde

ABD Merkez Bankasının gelecek dönemde izleyeceği para politikası, altın fiyatlarının yönü açısından önemini koruyor.

New York Fed Başkanı John Williams, salı günü yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarının yeniden artırılabileceğini belirtti.

Williams, bununla birlikte Fed'in daha agresif bir parasal sıkılaştırmaya yönelmesi gerektiği görüşüne mesafeli yaklaştı.

Haberde aktarılan CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 95,7 olarak fiyatladı.

Faizin 50 baz puan artırılması ihtimali ise yüzde 4,3 seviyesinde gösterildi.

Faiz artışı altın fiyatlarını neden etkiliyor?

Altın, yatırımcısına doğrudan faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Faiz oranlarının yükselmesi, tahvil ve mevduat gibi faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarının cazibesini artırabiliyor. Bu durum, altın tutmanın fırsat maliyetini yükselterek değerli metal üzerinde satış baskısı oluşturabiliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, küresel piyasalardaki oynaklığın yatırımcıları bazı varlıklarını nakde çevirmeye yönelttiğini belirtti.

Waterer, yatırımcıların farklı varlıklara yönelmek veya likidite sağlamak amacıyla altın satışına başvurabildiğine dikkat çekti.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Altın fiyatlarının gelecek dönemdeki seyrinde Fed'in faiz kararları, ABD enflasyon verileri, dolar endeksi ve küresel ekonomik gelişmeler belirleyici olacak.

Özellikle Fed yetkililerinin açıklamaları ve açıklanacak ekonomik veriler, yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden şekillendirebilir.

Analistler, doların güçlü kalması ve faiz artırımı beklentilerinin devam etmesi durumunda altın üzerindeki baskının sürebileceğini, ancak ekonomik belirsizliklerin ve güvenli liman talebinin fiyatları destekleyebileceğini belirtiyor.

Altın yatırımcıları ise gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki fiyat değişimlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.