İsrail’de siyasi dengeleri etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğunun adayı Matan Kahana, Meclis Başkanlığı için yapılan oylamada rakibi Ofir Katz’ı geride bıraktı. Toplam 120 milletvekilinin katıldığı seçimde Kahana 66 oy alırken, Likud Partisi Milletvekili Katz 52 oyda kaldı. İki milletvekili ise oy kullanmadı.

67 milletvekilinin talebi üzerine düzenlenen oturumda alınan sonuçta, 27 Ekim seçimlerinin ardından 19 sandalye kazanarak Meclis’te belirleyici konuma gelen Arap partilerinin desteği önemli rol oynadı. Ortak Liste ve Raam Partisi, oylama öncesinde muhalefetin adayı Kahana’nın yanında yer alacaklarını açıklamıştı.

İLK MESAJI YARGI REFORMU OLDU

Meclis Başkanlığı görevine seçilen Matan Kahana, ilk konuşmasında Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna ve diğer yasal düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahana, yeni kurulacak hükümetin yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge ve denetleme sisteminde gerekli değişiklikleri yapmasını beklediğini dile getirdi. İsrail Meclisi’nin bütün mahkeme kararlarına koşulsuz şekilde uyacağını da vurguladı.

Diğer yandan Eisenkot liderliğindeki muhalefetin, Netanyahu hükümeti döneminde kabul edilen tartışmalı yargı reformu başta olmak üzere bazı yasaların iptal edilmesini öngören teklifleri Meclis’e sunmaya hazırlandığı bildirildi.

KATZ’IN ARAP MİLLETVEKİLLERİNE YÖNELİK SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Seçim öncesinde Netanyahu cephesinin adayı Ofir Katz’ın açıklamaları da gündeme geldi. Katz, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine kendisine oy vermemeleri çağrısında bulundu.

X hesabından paylaşım yapan Katz, “Bana oy vermeyin. İsrail Meclis Başkanlığı makamını lekelemeye ve terör destekçilerinin oylarıyla seçilmeye razı değilim.” ifadelerini kullandı.

Ancak Arap partilerinin desteğini alan Kahana, oylamadan galip ayrılarak Meclis Başkanlığı koltuğuna oturdu.

LİKUD’DAN ‘MECLİS TARİHİNİN EN DİP NOKTASI’ AÇIKLAMASI

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi sert tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada Kahana’nın seçilmesi “Meclis tarihinin en dip noktası” olarak tanımlandı.

Likud, muhalefetin Arap partilerinin desteğiyle sonuç elde etmesini eleştirirken, Netanyahu’nun rakiplerinin ulusal birlik yerine terör destekçilerinin oylarını tercih ettiğini ileri sürdü.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich oylamayı “ebedi bir utanç” sözleriyle değerlendirirken, İletişim Bakanı Shlomo Karhi Kahana’ya yönelik alaycı bir ifade kullandı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise sosyal medya hesabından “Yazıklar olsun” paylaşımında bulundu.

67 SANDALYELİ MUHALEFET ÇOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

27 Ekim’de yapılan seçimlerde Netanyahu liderliğindeki koalisyon bloku 53 sandalye kazanırken, Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 milletvekiliyle Meclis’te temsil hakkı elde etti.

Hükümet kurulması için 120 üyeli İsrail Meclisi’nde en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Yahudi ve Arap muhalefet partilerinin toplam 67 sandalyeye ulaşması, Netanyahu cephesinin Meclis’teki hareket alanını daraltabilecek bir tablo ortaya koyuyor.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Kahana’nın seçilmesini, X hesabından yaptığı “Meclis Başkanı’nı değiştirdik. Şimdi hükümeti değiştireceğiz. Onarmaya başladık.” paylaşımıyla değerlendirdi.