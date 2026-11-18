Romanya, gece saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Deprem, 18 Kasım 2026 tarihinde saat 02.48’de (yerel saat) kaydedildi.

Paylaşılan deprem verilerine göre, 5,3 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü 45.6952 kuzey enlemi ve 26.5495 doğu boylamı olarak belirlendi. Depremin, Romanya’nın Buzău kentinin 65 kilometre kuzey-kuzeybatısında ve Nereju yerleşiminin 13 kilometre batı-güneybatısında meydana geldiği aktarıldı.

Yerin 140 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili ilk bilgiler paylaşılırken, olası hasar ve can kaybına ilişkin söz konusu verilerde herhangi bir açıklama yer almadı.