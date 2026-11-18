ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın piyasa beklentilerini aşan finansal sonuçları küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Yapay zeka ve yarı iletken hisselerinde toparlanma sinyalleri görülürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler yatırımcıların odağında yer alıyor. Altın fiyatları, dolar, petrol ve Borsa İstanbul'daki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin finansal performansı, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilanço, yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

ABD'de enflasyonist baskıların devam etmesi ve Fed yetkililerinden gelen faiz artışı mesajları ise küresel risk iştahını sınırlayan başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Nvidia bilançosu beklentileri aştı

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, merakla beklenen finansal sonuçlarını piyasa kapanışının ardından açıkladı.

Şirketin üç aylık geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara yükseldi. Nvidia'nın gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 20 artış gösterdi.

Geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde eden şirket, son bilançosuyla 108,85 milyar dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı.

Nvidia'nın mali yılın üçüncü çeyreğindeki veri merkezi gelirleri ise yıllık yüzde 110 artışla 107,6 milyar dolara ulaştı.

Şirket, içinde bulunulan çeyrek için gelir beklentisini 130 milyar dolar olarak duyurdu. Açıklamada, söz konusu tahmine Çin'den elde edilebilecek veri merkezi bilişim gelirlerinin dahil edilmediği vurgulandı.

Güçlü finansal sonuçların ardından yarı iletken sektöründe toparlanma eğilimi görülürken, Asya piyasalarında yapay zeka bağlantılı hisselerde alımlar öne çıktı.

Nvidia'da yönetim değişikliği ve soruşturma iddiaları gündemde

Nvidia'nın finansal performansının yanı sıra şirket yönetimine ilişkin gelişmeler de piyasaların gündeminde yer alıyor.

Şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın görevine geri dönebileceğine yönelik açıklamaların ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones'un bu ihtimali değerlendirmediklerini bildirdiği öne sürüldü.

Analistler, şirketin yönetim kadrosunda yaşanabilecek olası değişikliklerin yatırımcı güveni ve gelecekteki finansal performans açısından önem taşıyabileceğini belirtiyor.

Öte yandan The Wall Street Journal'da yer alan haberde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia hakkında soruşturma yürüttüğü iddia edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim ağında yaşanan sorunlara ilişkin haberler de teknoloji altyapısının güvenilirliği konusunda endişeleri artırdı.

Fed'in faiz politikası küresel piyasaların odağında

ABD'de enflasyonla mücadele devam ederken, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı para politikası adımları yakından izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler güç kazandı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, yüksek enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Musalem, fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi amacıyla 2027 yılının bahar aylarından önce birkaç faiz artışının gerekli olabileceğini ifade etti.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin yeniden artırılmasının gerekebileceğini ancak daha agresif bir para politikası izlenmesi gerektiği görüşüne katılmadığını bildirdi.

Analistler, ABD'de enflasyonist baskıların devam ettiğini ancak gerileyen akaryakıt fiyatlarının gelecek dönemde fiyat artışlarını sınırlayabileceğini değerlendiriyor.

Bu kapsamda Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları, para politikasının geleceğine ilişkin verebileceği sinyaller nedeniyle önem taşıyor.

Altın fiyatları gerilerken dolar güçleniyor

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, döviz ve emtia piyasalarında etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de ekim ayı perakende satışları aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Aynı dönemde ithalat ve ihracat fiyat endeksleri aylık yüzde 1,1'er yükseldi. Sanayi üretimi ise yatay seyredeceği beklentilerine karşın yüzde 0,4 azaldı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,09 seviyesine gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesine yükseldi.

Doların güçlenmesi ve Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Altının ons fiyatı yüzde 1,6 değer kaybederek 3 bin 785 dolara geriledi ve yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine indi.

Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler enerji piyasalarının gündeminde kalmaya devam ediyor.

İran ordusunun ABD'nin Kuveyt'teki askeri üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığına yönelik haberler, bölgede gerilimin yeniden yükselebileceği endişelerini artırdı.

Enerji arzına ilişkin risklerin devam etmesine rağmen, arzın genişlemesi petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekledi.

Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 92,7 dolardan işlem gördü.

ABD borsalarında satış baskısı devam ediyor

ABD pay piyasalarında teknoloji hisselerine yönelik endişeler ve faiz beklentileri nedeniyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

New York borsasında önceki işlem gününde:

S&P 500 endeksi yüzde 1,03,

Nasdaq endeksi yüzde 0,74,

Dow Jones endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

ABD endeks vadeli kontratları ise yeni işlem gününe pozitif başladı.

Avrupa borsalarında gözler enflasyon verilerinde

Avrupa pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satışlar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

Hollanda merkezli çip üretim teknolojileri şirketi ASML'nin hisseleri, yarı iletken talebinde yavaşlama yaşanabileceğine yönelik endişelerle yüzde 5,3 geriledi.

Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank'a ilişkin sızdırılmış belgeler hakkındaki haberlerin ardından bankanın hisseleri yüzde 6 değer kaybetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ABD'de düzenlenen DealBook Zirvesi'ne katılımı da yatırımcıların takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları ise Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali destek seçeneklerini, transatlantik savunma işbirliğini ve Çin ile ilişkilerin güvenlik boyutunu değerlendirdi.

Avrupa borsalarında önceki işlem gününün kapanışında İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,43, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,03 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 yükseldi.

Asya borsalarında Nvidia bilançosuyla toparlanma

Nvidia'nın beklentilerin üzerinde açıkladığı bilanço, Asya piyasalarında özellikle teknoloji ve yarı iletken hisselerine destek sağladı.

Bununla birlikte ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş çip ihracatı kısıtlamalarını sıkılaştırma ihtimali, bölgedeki risk iştahını sınırladı.

Analistler, Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlarına rağmen yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtiyor.

Japonya'da açıklanan dış ticaret verileri ise beklentilerin üzerinde bir ihracat performansına işaret etti.

Ülkenin ekim ayı ihracatı yıllık yüzde 20,5 artarken, ithalat yüzde 21,6 yükseldi. Japonya, söz konusu dönemde 476,5 milyar yen, yaklaşık 3 milyar dolar, dış ticaret açığı verdi.

Asya piyasalarında kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,2 geriledi.

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Küresel piyasalardaki satış baskısı Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi.

BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü yüzde 1,53 değer kaybıyla 11.661,00 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL önceki işlem gününü 50,4160 seviyesinden tamamlarken, yeni işlem gününün açılışında yüzde 0,1 artışla 50,4430 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 puanın ise destek seviyeleri olarak takip edileceğini belirtiyor.

Bugün piyasalarda hangi veriler takip edilecek?

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Fed toplantı tutanakları ile İngiltere ve Avro Bölgesi'nden gelecek enflasyon verileri bulunuyor.

Ekonomi takviminde öne çıkan veriler şöyle:

10.00: İngiltere – Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

13.00: Avro Bölgesi – Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

16.30: ABD – Haftalık MBA mortgage başvuruları

16.30: ABD – Ekim ayı konut başlangıçları

16.30: ABD – Ekim ayı inşaat izinleri

18.00: ABD – Ekim ayı bekleyen konut satışları

22.00: ABD – FOMC toplantı tutanakları

Analistler, açıklanacak ekonomik verilerin Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler üzerinde etkili olabileceğini, özellikle teknoloji hisseleri, dolar, altın ve gelişmekte olan ülke piyasalarında oynaklığın devam edebileceğini değerlendiriyor.