Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı grup toplnatısında, siyasi gündeminde fon soruşturmaları, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi öne çıkıyor. AK Parti MYK toplantısında fon soruşturmalarının yılbaşına kadar sonuçlandırılması talimatını veren Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalarda ekonomi ve iç siyasete ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftaya yoğun siyasi gündemle başladı. Erdoğan, 16 Kasım Pazartesi günü AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'na katıldı, ardından partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti.

Pazartesi günü gerçekleştirilen MYK toplantısında iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra fon soruşturmaları, ekonomi ve Terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Toplantının öne çıkan başlıklarından biri ise kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturmaları oldu.

FON SORUŞTURMALARI İÇİN YILBAŞI TALİMATI

MYK toplantısının ardından gündeme gelen bilgilere göre Erdoğan, fon soruşturmalarının yılbaşına kadar tamamlanmasını istedi. Toplantıda, mağdur yatırımcıların durumunun çözüme kavuşturulması ve sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemeler de değerlendirildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de yeni Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemesine ilişkin sunum yaptığı belirtildi. Yaklaşık 25 maddeden oluşması beklenen düzenlemeyle piyasa bozucu eylemlere yönelik hapis ve idari para cezalarının ağırlaştırılması üzerinde duruluyor.

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Erdoğan'ın siyasi gündemindeki önemli başlıklardan biri de Terörsüz Türkiye süreci. Sürecin bundan sonraki aşaması, Meclis çalışmaları ve siyasi partiler arasındaki temasların nasıl şekilleneceği yakından izleniyor.

Önümüzdeki günlerde yapılacak siyasi değerlendirmelerde sürece ilişkin yeni mesajların verilmesi bekleniyor.

EMEKLİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Ekonomide ise milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren ücret artışları gündemdeki yerini koruyor.

2027 yılına girilirken asgari ücretin ne kadar artırılacağı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Erdoğan'ın ekonomi yönetimiyle yürütülen çalışmalar ve hayat pahalılığı konusunda yapacağı değerlendirmeler önem taşıyor. Ancak şu ana kadar asgari ücret, memur ve emekli zamlarına ilişkin kesinleşmiş bir oran veya Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmış yeni bir rakam bulunmuyor.

Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi programı kapsamında yapacağı açıklamalar, hem ekonomi hem de iç siyaset açısından yakından takip edilecek.