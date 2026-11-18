Cambridge Sözlüğü, 2026 yılına damga vuran kelimeyi açıkladı. Sözlük yönetimi, yapay zekanın insanlık anlayışını ve insan olmanın anlamına ilişkin tartışmaları yeniden şekillendirmesinden hareketle yılın kelimesi olarak “human” (insan) kelimesini seçti.

Cambridge Sözlüğü sözlük bilimcisi Colin McIntosh, yapay zekanın insan olmaya ilişkin konuşma biçimini değiştirdiğine dikkat çekti. İnsan olma fikrine yönelik artan ilginin dönemin ruhunu yansıttığını belirten McIntosh, bu nedenle “human” kelimesinin yılın kelimesi olarak öne çıktığını ifade etti.

Yapay Zeka İnsan Olmanın Anlamını Sorgulatıyor

McIntosh, düşünme süreçlerinin yapay zekaya devredilmesinin beraberinde bazı endişeleri getirdiğini vurguladı. İnsanların, düşünme yetilerini dış kaynaklara bırakmaları durumunda neleri kaybedebileceklerini sorgulamaya başladığını belirten McIntosh, bu tartışmaların toplumun farklı kesimlerinde yapay zekaya duyulan güvenin yeniden değerlendirilmesine yol açtığını söyledi.

“Human” kelimesinin geleneksel tanımının insanları tanrılardan, hayvanlardan ve son dönemde makinelerden ayıran bir anlam taşıdığını hatırlatan McIntosh, yapay zekanın gelişmesiyle bu ayrımın yeniden gündeme geldiğine işaret etti.

“Yapay Zekanın Geleceği Bize Bağlı”

Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland da “human” kelimesinin seçilmesini, insanlık anlayışındaki değişim açısından dikkat çekici buldu.

Canlı varlıklarla insanlar tarafından oluşturulan yapay varlıklar arasındaki farkın giderek daha fazla sorgulandığını belirten McClelland, insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerin bilinç, yaratıcılık veya şefkat olup olmadığına ilişkin tartışmalara dikkat çekti.

Yapay zeka hakkındaki söylemlerin çoğunlukla gelecekte yaşanacaklar üzerine kurulduğunu ifade eden McClelland, özellikle yapay zeka çağında büyüyen gençlere önemli bir mesaj verdi:

“Hiçbir şey kaçınılmaz değil. Yapay zekanın geleceğinde neler olacağı bize, size bağlı.”