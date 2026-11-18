Ankara’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ tarafından yürütülecek altyapı çalışması nedeniyle bazı otobüs hatlarının dönüş güzergâhlarında geçici değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre Doğukent Caddesi’nden Sultan Fatih Caddesi’ne dönüş, çalışmalar süresince araç trafiğine kapatılacak. Bu nedenle 301, 338, 340, 346, 351 ve 364 numaralı otobüs hatları, hareket noktası yönündeki dönüş seferlerinde alternatif güzergâhı kullanacak.

Alternatif güzergâh belli oldu

EGO Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilendirmeye göre otobüsler, Natoyolu Caddesi, 2309. Cadde ve Nata Vega AVM yan yolunu takip ederek seferlerine devam edecek.

İki durak geçici olarak hizmet vermeyecek

Güzergâh düzenlemesi nedeniyle 30335 ve 30341 numaralı duraklarda çalışmalar tamamlanıncaya kadar hizmet verilemeyecek. EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların ulaşım planlarını geçici güzergâh değişikliğini dikkate alarak yapmaları konusunda uyarıda bulundu.