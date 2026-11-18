Ankara’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla müzikseverlere özel bir konser programı sunulacak. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlere ithaf edilen konser, Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Koro Şefi M. Afşin Karakayış yönetimindeki koro, özel repertuvarıyla sahne alacak. Konserde anlatıcı Füsun Demirden de yer alacak.

Konserin Tarihi ve Adresi Belli Oldu

Öğretmenler Günü Özel Konseri, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Tüm Başkentlilerin davet edildiği konser ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenlerin ise önceden rezervasyon yaptırması gerekecek.

Etkinlik bilgileri:

Tarih: 24 Kasım 2026 Salı

Saat: 20.00

Yer: Kocatepe Kültür Merkezi 37. Ankara Film Festivali Görkemli Bir Törenle Başladı İçeriği Görüntüle

Ücret: Ücretsiz

Katılım: Rezervasyon zorunlu