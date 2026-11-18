Ankara'nın önemli kamu yatırımları arasında yer alan Yeni Ankara Adalet Sarayı projesinde çalışmalar sürüyor. Geniş kapasitesi, modern duruşma salonları ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken yeni adliye binasının, başkentteki adalet hizmetlerini tek merkezde toplaması amaçlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte farklı binalarda yürütülen adli hizmetlerin aynı yerleşkede sunulması ve vatandaşların adliyeler arasındaki ulaşım ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

Yeni Ankara Adalet Sarayı ne zaman açılacak?

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatına Eylül 2024'te başlandı. Projenin 2027 yılının adli döneminde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Ankara'da adalet hizmetlerinin daha düzenli ve merkezi bir yapıda yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen proje, büyüklüğü ve kapasitesiyle öne çıkıyor.

Ancak inşaatın güncel fiziki tamamlanma oranına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın özellikleri neler?

Yeni Ankara Adalet Sarayı, toplam 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adliye kompleksi olması hedeflenen projeler arasında yer alıyor.

Projenin açıklanan teknik özellikleri şöyle:

745 bin 900 metrekare kapalı alan

1.537 hakim ve savcı odası

588 duruşma salonu

610 kişilik konferans salonu

4 bin 180 araçlık otopark kapasitesi

6 farklı adliye binasının tek yerleşkede toplanması

Proje, sahip olacağı fiziki imkanlarla hem adliye çalışanlarının hem de vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlanıyor.

Ankara'daki 6 adliye binası tek merkezde toplanacak

Yeni Ankara Adalet Sarayı projesinin en önemli hedeflerinden biri, başkentte farklı noktalarda bulunan adli birimleri tek bir yerleşkede bir araya getirmek.

Mevcut durumda farklı binalarda yürütülen adalet hizmetlerinin yeni kompleks içerisinde toplanmasıyla, vatandaşların işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Ayrıca hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin aynı yerleşkede hizmet vermesinin kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmesi bekleniyor.

588 duruşma salonuyla dikkat çekiyor

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nda 588 duruşma salonu ve 1.537 hakim ve savcı odası bulunması planlanıyor.

Projede ayrıca 610 kişilik konferans salonu ve 4 bin 180 araç kapasiteli otopark yer alacak.

Bu kapasiteyle yeni adliye kompleksinin Ankara'daki adalet hizmetlerine uzun vadeli katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni Ankara Adalet Sarayı inşaatında son durum ne?

Eylül 2024'te başlayan inşaat çalışmalarının, açıklanan takvime göre 2027 adli yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.