Kars'ta yaşayan Melih Şahin, yaklaşık 17 yıl süren sigara bağımlılığını farklı yöntemlerle aşmaya çalıştı. Nikotin sakızı ve nikotin bandı gibi çeşitli yöntemleri deneyen ancak kalıcı başarı sağlayamayan Şahin'in hayatı, karşılaştığı bir kitapla değişti.

Henüz 17 yaşındayken sigaraya başlayan ve zamanla günlük tüketimi iki pakete kadar yükselen 35 yaşındaki Şahin, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sırasında İngiliz yazar Allen Carr'ın 1985 yılında yayımlanan Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu adlı kitabını keşfetti.

Kitabı okumaya başlayan Şahin, sigara bağımlılığının psikolojik boyutuna ilişkin anlatımların düşüncelerini değiştirdiğini ve kitabı tamamladıktan sonra sigarayı bıraktığını söyledi.

Kitabı Okurken Sigara İçmeye Devam Etti

Daha önce birçok kez sigarayı bırakmayı denediğini anlatan Şahin, nikotin sakızı ve bant gibi yöntemlerle elde ettiği sonuçların kısa sürdüğünü belirtti. Şahin, bu yöntemleri denedikten 1-2 hafta sonra yeniden sigaraya başladığını ifade etti.

Kitapla tanışma sürecini anlatan Şahin, yazarın okuma sırasında sigara içmeye devam edilebileceğini belirtmesi üzerine kitabı sigara içerken okumaya başladığını söyledi.

Şahin, kitabın nikotin bağımlılığının hem fiziksel hem de psikolojik yönlerini anlamasına yardımcı olduğunu dile getirerek, sigara içmeden hayattan keyif alınamayacağı düşüncesinin nasıl oluştuğunun kitapta ayrıntılı şekilde ele alındığını kaydetti.

Bir Yıldır Sigara Kullanmıyor

Kitabın ardından sigaraya yönelik düşüncelerinin değiştiğini belirten Şahin, okuma sürecini tamamladıktan sonra sigara içme isteği duymadığını anlattı.

Bir yılı aşkın süredir sigara kullanmadığını söyleyen Şahin, bağımlılığından herhangi bir içme isteği yaşamadan kurtulduğunu ifade etti.

Yaşadığı deneyimi çevresiyle de paylaşan Şahin, kitabı sigara bağımlısı olan arkadaşlarına hediye ettiğini belirterek sigarayı bırakmak isteyenlere kitabı okumalarını tavsiye etti.

Not: Haberde sigarayı bırakma deneyimi kişinin kendi anlatımı olarak aktarılmıştır. Kitabın herkes için aynı sonucu sağlayacağına ilişkin bilimsel bir genelleme yapılmamıştır.