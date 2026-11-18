Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden bazılarını etkilediği öne sürülen geniş çaplı bir siber saldırı, dijital güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. BBC, CNN, IKEA, Zoom ve HSBC gibi uluslararası kuruluşların da aralarında bulunduğu 178 kuruluşun internet sitelerinde zararlı yazılım tespit edildiği iddia edildi. Saldırganların kullanıcıların finansal bilgilerini, kripto para işlemlerini ve hesap güvenliğini hedef aldığı belirtiliyor.

Dünyanın önde gelen medya kuruluşları, bankaları, teknoloji şirketleri ve perakende markalarının internet sitelerini etkilediği ileri sürülen siber saldırıya ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre 16 Kasım'da gerçekleştiği belirtilen saldırıda, şirketlerin internet sitelerinde kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yararlandığı dijital optimizasyon platformu Optimizely'nin hedef alındığı öne sürüldü.

İngiliz siber güvenlik araştırmacısı ve Report URI'ın kurucusu Scott Helme ile ekibinin yaptığı incelemelerde, 1.611 Optimizely kodundan 188'inde zararlı yazılım tespit edildiği iddia edildi.

Söz konusu kodların en az 178 farklı kuruluşla bağlantılı olduğu belirtildi.

Siber saldırı nasıl gerçekleşti?

Siber güvenlik araştırmacılarının değerlendirmelerine göre saldırganların, şirketlerin internet sitelerine ayrı ayrı sızmak yerine ortak hizmet aldıkları yazılım sağlayıcısını hedef aldığı öne sürülüyor.

Siber güvenlik alanında "tedarik zinciri saldırısı" olarak bilinen bu yöntemde, tek bir yazılım veya hizmet sağlayıcısındaki güvenlik açığı üzerinden çok sayıda internet sitesinin etkilenmesi mümkün olabiliyor.

İddiaya göre saldırganlar, internet sitelerinin performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanılan Optimizely platformuna zararlı kod yerleştirdi.

Bu kodların, etkilenen internet sitelerini ziyaret eden kullanıcıların tarayıcılarında çalışabildiği ileri sürüldü.

34 milyon sayfa ziyareti etkilenmiş olabilir

Siber güvenlik araştırmacısı Scott Helme'nin Newsweek'e yaptığı açıklamaya göre zararlı kodun yaklaşık 34 milyon sayfa ziyaretinde yüklenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Ancak bu rakamın, kişisel verileri ele geçirilen veya maddi kayba uğrayan kullanıcı sayısını göstermediği vurgulanıyor.

Uzmanlara göre zararlı kodun bir internet sayfasında çalışması, o sayfayı ziyaret eden herkesin bilgilerinin çalındığı anlamına gelmiyor.

Saldırının gerçek boyutu ve kaç kullanıcının doğrudan etkilendiği ise henüz netlik kazanmış değil.

Hackerların kredi kartı ve kripto para bilgilerini hedef aldığı iddia edildi

Siber güvenlik araştırmacılarının bulgularına göre zararlı yazılımın kullanıcıların finansal ve kişisel bilgilerini ele geçirmek amacıyla tasarlandığı öne sürüldü.

Saldırganların hedef aldığı iddia edilen veriler şöyle:

Kredi kartı ve banka kartı bilgileri

Kripto para transferlerinde kullanılan cüzdan adresleri

İnternet tarayıcılarındaki oturum çerezleri

Kullanıcıların ziyaret ettiği internet sayfalarının ekran görüntüleri

Güncel olmayan işletim sistemlerine sahip iPhone ve iPad cihazlarındaki güvenlik açıkları

Özellikle oturum çerezlerinin ele geçirilmesi ihtimali, hesap güvenliği açısından önemli bir risk olarak değerlendiriliyor.

Oturum çerezleri, kullanıcıların internet sitelerine her seferinde şifre girmeden erişebilmesini sağlıyor. Bu bilgilerin ele geçirilmesi, bazı durumlarda saldırganların kullanıcı şifresini bilmeden hesaplara erişmesine yol açabiliyor.

Siber saldırının maddi boyutu henüz bilinmiyor

Report URI tarafından paylaşıldığı belirtilen araştırma bulgularına göre saldırganlarla bağlantılı olduğu öne sürülen kripto para cüzdanlarına 16 Kasım'da yaklaşık 7 bin dolarlık transfer gerçekleştirildi.

Ancak bu transferlerin tamamının söz konusu saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin kesin bir değerlendirme bulunmuyor.

Kaç kişinin kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği, kaç kullanıcı hesabına izinsiz erişim sağlandığı ve kaç cihazın etkilendiği de henüz bilinmiyor.

Optimizely ve şirketlerden açıklama geldiği belirtildi

Siber saldırı iddialarının ardından bazı şirketlerin güvenlik incelemesi başlattığı bildirildi.

Optimizely'nin güvenlik açığını giderdiğini ve etkilenen projelere yerleştirilen zararlı kodları kaldırdığını açıkladığı aktarıldı.

Report URI'ın 17 Kasım'da yayımladığı belirtilen güncellemede ise Türkiye saatiyle 02.11 itibarıyla tespit edilen zararlı Optimizely kodlarının temizlendiği ifade edildi.

Salesforce ve IKEA'nın olayla ilgili inceleme başlattığı, Zoom'un ise tedbir amacıyla Optimizely yazılımını devre dışı bıraktığı bildirildi.

Zoom'un açıklamasında, müşteri verilerinin etkilendiğine ilişkin henüz bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Apple'ın da saldırganların hedef aldığı güvenlik açıklarının daha önce giderildiğini ve güncel işletim sistemi kullanan cihazların bu açıklara karşı korunduğunu bildirdiği aktarıldı.

Türkiye'deki internet kullanıcıları da risk altında mı?

Saldırının belirli bir ülkeyle sınırlı olmadığı iddia edildiği için Türkiye'deki internet kullanıcılarının da potansiyel olarak etkilenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

BBC, CNN, Zoom, Change.org, ASOS, Bitly ve GitLab gibi Türkiye'den de erişilebilen internet sitelerinin araştırmacıların listesinde yer aldığı belirtiliyor.

Özellikle 16 Kasım'da bu internet sitelerini ziyaret eden, hesaplarına giriş yapan veya ödeme işlemi gerçekleştiren kullanıcıların hesap hareketlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

Bununla birlikte, bir kuruluşun listede bulunması tüm internet sitelerinin veya müşterilerinin saldırıdan etkilendiğini göstermiyor.

Aynı şekilde söz konusu siteleri ziyaret etmek de kişisel bilgilerin mutlaka ele geçirildiği anlamına gelmiyor.

Siber saldırıdan korunmak için kullanıcılar ne yapmalı?

Siber güvenlik uzmanları, saldırıdan etkilenmiş olabilecek internet sitelerini ziyaret eden kullanıcıların bazı temel güvenlik önlemlerini uygulamasını öneriyor.

Şifrelerinizi değiştirin: Risk altında olabileceğini düşündüğünüz hesaplarda açık oturumları sonlandırın ve güçlü, benzersiz şifreler oluşturun.

Banka hesaplarınızı kontrol edin: Özellikle 16 Kasım'da çevrim içi ödeme yaptıysanız kredi ve banka kartı hareketlerinizi inceleyin. Şüpheli işlem tespit ederseniz bankanızla iletişime geçin.

Harcama bildirimlerini açın: Bankanızın mobil uygulamasından anlık işlem bildirimlerini etkinleştirin.

Kripto para transferlerini inceleyin: Gerçekleştirdiğiniz transferlerde alıcı cüzdan adreslerinin doğruluğunu kontrol edin.

Cihazlarınızı güncelleyin: Özellikle iPhone ve iPad kullanıcılarının işletim sistemlerini güncel tutmaları öneriliyor.

İki aşamalı doğrulamayı etkinleştirin: Hesaplarınıza ek güvenlik katmanı eklemek için mümkün olan platformlarda iki aşamalı doğrulama kullanın.

Siber saldırıdan etkilendiği iddia edilen siteler hangileri?

Report URI tarafından yayımlandığı belirtilen listede bankacılık, teknoloji, medya, perakende, havacılık, sağlık ve telekomünikasyon gibi çok sayıda sektörden kuruluş yer alıyor.

Araştırmacıların bulgularında adı geçen kuruluşlar, sektörlerine göre şöyle sıralanıyor:

Bankacılık ve finans kuruluşları

Paychex, HSBC ABD, Equifax, SmartAsset, HSBC Hong Kong, ABN AMRO, TaxAct, HSBC Meksika, HSBC Singapur, NetCredit, Associated Bank, S-Pankki, Equifax Kanada, Equifax Birleşik Krallık, The Work Number, Funding Circle, HSBC Avustralya, CashNetUSA, OnDeck, ICS Cards, HSBC Birleşik Arap Emirlikleri, HSBC Malezya, Rest Super, HSBC Tayvan, HSBC Vietnam, HSBC Mısır, HSBC Filipinler, SmartAdvisor Match, Compare Club, ABN AMRO Lease, Energy Scout ve Hang Seng Investment.

Teknoloji ve yazılım şirketleri

Zoom, Bitly, Salesforce, GitLab, Optimizely, Mixpanel, Typeform, InMotion Hosting, Wasabi, Perforce/Zend/Puppet, Tableau, Hootsuite, Smartsheet, MuleSoft, Thales/Imperva, Tricentis, Web Hosting Hub, QR Code Generator, ServiceChannel, Brandfolder, Intelex, Enverus ve Accruent.

Perakende ve moda markaları

IKEA, ASOS, Mattel, American Eagle, Scheels, Ariat, American Girl, StackSocial, Crocs Hindistan, Levi's Japonya, Todd Snyder, Levi's Endonezya, Just Russel, Loloi Rugs, Levi's Avustralya, Levi's Malezya, Levi's Filipinler, Levi's Singapur, Levi's Güney Kore ve Levi's Yeni Zelanda.

Haber ve medya kuruluşları

CNN, BBC, Fox News, NPR, CTV News, Fox Sports, BNN Bloomberg/CP24, TSN, Top Gear ve BBC Earth.

Dijital yayın ve eğlence platformları

Peacock, D&D Beyond, Wizards of the Coast, NOW TV, Zattoo, Crave, Starz, SkyShowtime, Bravo, SeaWorld, WOW (Sky Deutschland) ve NOW Italia.

Havayolu ve seyahat şirketleri

Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, Transavia, Air France-KLM, KLM Hollanda, Trafalgar, Contiki, Insight Vacations, The Travel Corporation ve Costsaver.

Sağlık ve ilaç şirketleri

Invisalign, Takeda, Covetrus, iTero, Covetrus Pharmacy, myCovetrus, RaySafe ve Takeda Oncology.

Telekomünikasyon şirketleri

Virgin Media, Virgin Media O2, Vodafone Avustralya, O2, TPG Telecom, Mint Mobile ve TalkTalk.

Kripto para ve yatırım platformları

Ledger, IG, OANDA/Coinpass, Interactive Investor, TMS Brokers ve Betashares.

Sigorta şirketleri

Asurion/uBreakiFix, Mutual of Omaha, Admiral, Securian Financial, eRenterPlan ve AKA.

Sanayi ve imalat şirketleri

Fluke, eMaint, Fluke Networks, Vaillant Almanya, Fluke Process Instruments, Fluke Biomedical, Landauer ve Vaillant İspanya.

Konut ve gayrimenkul şirketleri

Buildium (managebuilding.com), Loft Living, Buildium, HireAHelper, Flytte.no ve bağlantılı karşılaştırma siteleri ile MovingPlace.

Gıda ve yeme-içme şirketleri

Restoran sipariş siteleri (order.online), Heineken, Home Chef, Starbucks Kanada ve Cinnabon.

Ev ve akıllı ev sistemleri

Resideo, Honeywell Home, myQ, Chamberlain ve First Alert.

Sivil toplum kuruluşları

Change.org, ASPCA, UNICEF ABD ve DonorsChoose.

Bahis platformları

Betsson, PokerStars, Tombola ve Betfred.

Profesyonel hizmet şirketleri

Freshfields, CohnReznick, Baringa ve Cro Metrics.

Lojistik ve kargo şirketleri

ShipStation/ShipEngine, Stamps.com ve ShipEngine.

Otomotiv şirketleri

Lucid Motors, O'Brien Glass ve Chevrolet bayi ağı.

Eğitim kuruluşları

Walden University, Perlego ve Chamberlain University.

Siber saldırıya ilişkin incelemeler sürüyor

Siber güvenlik araştırmacılarının ortaya attığı iddialar, şirketlerin ortak yazılım sağlayıcılarına bağımlılığının oluşturabileceği güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı.

Tedarik zinciri saldırıları, tek bir yazılım bileşeninin çok sayıda internet sitesinde kullanılması nedeniyle geniş çaplı etkilere yol açabiliyor.

Ancak söz konusu olayda kaç kullanıcının verilerinin ele geçirildiği ve iddia edilen zararın boyutu henüz kesin olarak bilinmiyor.

Uzmanlar, kullanıcıların güvenlik güncellemelerini takip etmelerini, hesap hareketlerini kontrol etmelerini ve şüpheli işlemler karşısında hızlı hareket etmelerini öneriyor.