İspanyol araştırma kuruluşu Maldita.es tarafından yapılan incelemede, TikTok'ta çocukların cinsel istismarına ilişkin 1.183 video ve görsel tespit edildi. Söz konusu içeriklerin toplam 48 milyon görüntülenmeye ulaştığı bildirildi.

İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, konuyla ilgili savcılığa başvurduklarını ve TikTok'un İspanya'daki faaliyetlerinin durdurulması için Veri Koruma Ajansı'na talepte bulunduklarını açıkladı.

TİKTOK'TAN SOMUT ADIM BEKLENİYOR

Rego, TikTok temsilcileriyle yapılan görüşmede içeriklerin kaldırılmasını, savcılıkla iş birliği yapılmasını ve denetim sistemlerinin iyileştirilmesini istediklerini belirtti. TikTok'un ise konuyu değerlendireceğini bildirdiği ancak henüz somut bir önlem taahhüdünde bulunmadığı aktarıldı.

Öte yandan TikTok'un İspanya'da tamamen kapatılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Platformun faaliyetlerinin geçici olarak durdurulup durdurulmayacağına İspanya Veri Koruma Ajansı karar verecek.