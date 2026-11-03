Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücretinde yeni yıl zammı gündemde. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı verileriyle 2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oranın kayıt harcına yansıtılması halinde ücretin 69 bin 358 TL'ye ulaşması bekleniyor.

Telefon kayıt ücretine 15 bin TL zam bekleniyor

2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanan IMEI kayıt harcı, hesaplanan artışın gerçekleşmesi halinde yaklaşık 15 bin 100 TL zamlanacak. Böylece yurt dışından telefon satın alan vatandaşların yalnızca cihazlarını Türkiye'de kullanabilmek için ödeyecekleri tutar 70 bin TL sınırına yaklaşacak.

Yeni IMEI kayıt ücreti ne zaman geçerli olacak?

Yeniden değerleme oranına göre güncellenecek harçların 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak 69 bin 358 TL'lik tutar henüz kesinleşmiş değil. Yeni ücret, resmi harç tarifesinin yayımlanmasıyla netlik kazanacak.

Yurt dışından telefon almak daha maliyetli olacak

IMEI kayıt harcındaki artış, yurt dışından telefon getirmenin toplam maliyetini de yükseltecek. Telefonun satın alma bedeline eklenen kayıt ücreti, özellikle yüksek fiyatlı akıllı telefonları yurt dışından almayı düşünen vatandaşların bütçesini doğrudan etkileyecek.

Yeni yılda uygulanacak kesin tutarın açıklanmasıyla birlikte yurt dışından telefon getirmenin ekonomik açıdan ne kadar avantajlı olduğu da yeniden değerlendirilecek.