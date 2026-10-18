Adana'da bağımlılıkla mücadelede toplumsal ve ailevi farkındalığı artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla organize edilen "2. Bağımsız Aile Festivali" coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. otopark alanında Adana Valiliği himayesinde ve Yeşilay Adana Şubesi koordinasyonunda düzenlenen festivalde, çocuklardan ebeveynlere kadar her yaş grubuna yönelik bilgilendirici atölyeler ve stantlar yer aldı.

Güvenlik Güçlerinin Teçhizatları Ziyaretçilere Tanıtıldı

"Güçlü aileler, bağımsız yarınlar" temasıyla düzenlenen festival kapsamında bağımlılıklara karşı önleyici bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantlar ve simülasyon araçları katılımcılardan yoğun ilgi gördü:

Askeri Ve Emniyet Stantları: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik Akademisi ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait araç, gereç ve teçhizatlar sergilendi.

Simülasyon Ve Eğitim: Ziyaretçiler uçuş simülatörü ile emniyet kemeri simülasyonunu deneyimlerken, Jandarma Trafik Eğitim tırında çocuklara pratik trafik eğitimi verildi.

Sosyal Kurumlar Ve Etkinlikler: Türk Hava Kurumu maket uçağı, Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Açık İnfaz Kurumu stantları kuruldu; festival maskotları çocuklarla renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Yavuz'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anısına Duygusal Mesaj

Festival programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp öğrencilerin müzik dinletisiyle devam etti. Öğrencilerin seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsü üzerine konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Vali Yavuz konuşmasında şu ifadeleri kaydetti:

"Bu türkü bana şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı hatırlattı. Tüm şehitlerimizi ve şehit öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bağımlılıkla mücadelede aileyi merkeze almalıyız."

"Çocuklarımızın Arka Odada Ne Yaptığını Kontrol Etmeliyiz"

Özellikle son dönemde artış gösteren dijital bağımlılığa karşı ebeveynleri uyaran Vali Yavuz, teknoloji kullanımının kontrol altında tutulması gerektiğini vurguladı:

Dijital Tehlike Uyarısı: "Eğer çocuklarımızın arka odada ne yaptığını bilmiyorsak, tablet ve cep telefonuyla hangi mecralarda olduğunu yönetemiyorsak büyük risklerle karşı karşıyayız demektir. Aileler olarak farkındalık oluşturmalıyız."

Çok Yönlü Mücadele: Festivalin tütünden alkole, uyuşturucudan sanal ve dijital bağımlılıklara kadar tüm kulvarlara dikkat çektiğini belirtti.

Programda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer gençlere yeni yetenek ve ilgi alanları sunduklarını ifade ederken, Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da devletin sosyal gücünü ve güçlü aile yapısını gözler önüne serdiklerini dile getirdi. Tören, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.