Fransa'da Eylül ayında Paris yakınlarındaki Créteil kasabasındaki bir lisede patlak veren öğrenci huzursuzluğu, kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alan kitlesel eylemlere dönüştü. Öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar ve tartışmalı üniversite yerleştirme sistemi Parcoursup'a karşı başlayan tepkiler; hayat pahalılığı ve artan akaryakıt fiyatlarını protesto eden Sarı Yelekliler'in de sokağa inmesiyle yeni bir boyut kazandı.

17 Ekim Cumartesi Eylemlerinde Gerilim Ve Mizah Yan Yana

Dün (17 Ekim Cumartesi) Paris, Lyon, Marsilya, Bordeaux ve Caen gibi birçok büyük kentte sokaklardaki gerginlik zirve yaptı. Emniyet güçleri ve göstericiler karşı karşıya gelirken, protestoların sert tonu kadar sosyal medyada tıklanma rekorları kıran absürt ve renkli sahneler de geceye damga vurdu.

Eylemler esnasında kamuoyunun ve sosyal medyanın en çok konuştuğu ilginç anlar şöyle sıralandı:

Dinozorlu Kaçış: Şişme dinozor kostümü giyen bir eylemcinin polis barikatından kaçmaya çalıştığı anlar komik görüntülere sahne oldu.

Darth Vader Gaz Yedi: Star Wars karakteri Darth Vader kostümüyle sokağa inen bir gösterici, polisin göz yaşartıcı gaz müdahalesi sonrası neye uğradığını şaşırdı.

Elektrikli Süpürgeyle Temizlik: Biber gazı ve polis müdahalesinin ortasında elektrikli süpürgeyle caddeleri süpürmeye çalışan eylemci viral oldu.

Gezi Treni Ele Geçirildi: Protestocular kent merkezinde turlayan turistik bir gezi treninin kontrolünü sağlayarak gösteri alanına sürdü.

İtfaiyeye Taş Atan Göstericiye Dayak: İtfaiye aracına taş atan bir protestocu, diğer eylemciler tarafından müdahale edilerek darp edildi.

TİP Bayrağı Göründü: Fransa sokaklarındaki eylem alanlarında Türkiye İşçi Partisi (TİP) bayrağının da dalgalandığı fark edildi. "İran'da biraz daha uzun kalabiliriz" İçeriği Görüntüle

Eğitim Ve Hayat Pahalılığı Tepkisi Derinleşiyor

Üniversiteye erişim sistemi Parcoursup ve liselerdeki fiziki/personel imkansızlıklarına karşı başlayan öğrenci hareketlerinin, Sarı Yelekliler'in ekonomik talepleriyle birleşmesi hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor. Sendikalar ve öğrenci birlikleri, koşullar iyileştirilene kadar eylemlerin sürdürüleceğini duyurdu.