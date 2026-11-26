Cupic, Ulusal Mecliste seçim kararını imzalayarak cumhurbaşkanı seçim sürecini başlattı.

Gazetecilere açıklama yapan Cupic, 'Demokratik kurumları inşa etmek, başta siyasi aktörler ve medya olmak üzere hepimizin görevidir.' dedi.

Sırbistan'daki vatandaşları 27 Aralık'ta yapılacak seçimde sorumluluk göstermeye ve sandığa gitmeye çağıran Cupic, 'Böylece halkın iradesi, devlet birliğinin açık ifadesi olacak, meşruiyeti güçlü bir cumhurbaşkanını ortaya çıkarsın.' diye konuştu.

Ülkede cumhurbaşkanlığı makamı boşta olduğu için yasa gereği Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı sıfatıyla Cupic, bu göreve vekalet ediyor.

Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan genel seçimi Öğrenci Listesi yüzde 52,7 ile kazanmış ve eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 'Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan' Listesi de yüzde 39,1 oy almıştı.





Muhabir: İsmail Özdemir