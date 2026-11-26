MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğamiral Aktürk, 21 Kasım'da meydana gelen silah kazasında yaralanarak şehit olan Astsubay Çavuş Yalın Gergün ile 24 Kasım'da Eskişehir'de Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

'4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerine değinen Tuğamiral Aktürk, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 601 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 16 bin 922 olmuş, engellenen 2 bin 939 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 67 bin 172'ye ulaşmıştır' dedi.

'BAKAN GÜLER, ABD'YE GİDECEK'

Uluslararası görevler ve resmi gezilere ilişkin bilgi veren Aktürk, 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca; 23-27 Kasım tarihleri arasında Mısır'da icra edilen 2'nci Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'na katılım sağlanmakta, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Norveç'te düzenlenecek Küresel Güvenlik Üzerine Avrupa Oryantasyon Toplantısı ile 2-4 Aralık tarihleri arasında Avustralya'da gerçekleştirilecek Sualtı Savunma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı'na iştirak edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, 1 Aralık 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında icra edilecek NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, 5 adet F-16 uçağımız bugün Romanya'ya intikal edecektir. Sayın Bakanımız, 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında ise Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında ABD Savaş Bakanı ile görüşecektir' ifadelerini kullandı.

'BM'NİN FİLİSTİN KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Aktürk, 'Gazze'de ağırlaşan kış koşullarının mevcut insani krizi daha da derinleştirdiğini ve Filistin halkının yaşam şartlarını giderek zorlaştırdığını endişeyle takip ediyoruz. Gıda yardımlarının yetersizliğiyle birlikte yardım malzemelerinin girişinin de kısıtlanması, kış mevsiminde barınma ihtiyacının da kritik seviyeye ulaşmasına ve tablonun daha da ağırlaşmasına sebep olmaktadır. İsrail'in devam eden saldırılarıyla katledilen Filistinli sayısı her geçen gün artmakta, hayatta kalan Filistinliler ise yasa dışı yerleşimci terörü nedeniyle kendi topraklarında zulme maruz kalmaktadır. Bölgedeki istikrarsızlık ve kaostan beslenen İsrail'in bu tutumu, uluslararası toplumun da her geçen gün daha fazla tepkisini çekmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden karar taslağını kabul etmesini memnuniyetle karşılamakla birlikte, uluslararası hukuka olan inancı her geçen gün daha fazla zedeleyen İsrail'e karşı, uluslararası toplumun daha somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz' diye konuştu.

ENVANTERE GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Tuğamiral Aktürk, envantere alınan silah sistemleri hakkında bilgi vererek, 'Son bir hafta içerisinde muhtelif miktarda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca karayel karinalı botun muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 2,75 inç roket motoru, 81 milimetre havan mermisi ve 155 milimetre obüs mühimmatı, savunma sanayisi paydaşlarımıza ise Azak harp başlığı ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat teslim edilmiştir. Öte yandan, yerli ve milli savunma sanayimizde kaydedilen gelişmeler, ülkemizin savunma alanındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda hava, kara ve deniz platformları ile insansız sistemler, mühimmat ve ileri teknoloji alanlarında elde edilen kazanımlar, savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, 2026 yılı içerisinde 4 adet HÜRKUŞ uçağı envanterimize alınmıştır. KIZILELMA ile de insansız savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Savunma sanayimizin tüm paydaşlarıyla yürütülen çalışmalar sayesinde, yerli ve milli sistemlerimizin geliştirilmesine, çeşitlendirilmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılmasına kararlılıkla devam edilmektedir' dedi.

'MEHMETÇİK KÖYÜMDE' PROJESİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletle bağlarını pekiştirmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve çocukların eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 'Mehmetçik Köyümde' projesinin hayata geçirilmesinin planlandığını belirterek, 'Proje kapsamında, özellikle ulaşılması zor bölgelerdeki köy okulları ziyaret edilerek öğrencilerimizle eğitici, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bir araya gelinecek, imkanlar dahilinde eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunacaktır. Bu faaliyetlerle, çocuklarımızın moral ve motivasyonlarının artırılması ve Mehmetçik ile milletimiz arasındaki gönül bağının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir' ifadelerini kullandı.

'SONUÇLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAKTIR'

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamalarının ardından Bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Malatya ve Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazalarına ilişkin, 'Malatya ve Eskişehir'de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

'SAVAŞIN AKDENİZ'E YANSIMALARI TAKİP EDİLİYOR'

Libya açıklarında saldırıya uğrayan Rus gemisine ilişkin, 'Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz'e yansımaları ve deniz güvenliği açısından oluşturabileceği risk ve tehditler yakından takip edilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca tarafsız bir devletin karasularında hasmane faaliyetlerde bulunulması yasaktır. Libya tarafı da Bingazi Limanı ve açıklarında gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine taşımıştır. Savaşan tarafların, başta sivil gemilerin hedef alınmaması olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Ülkemiz, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesine ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Akdeniz'de deniz güvenliği ve seyir emniyetinin sağlanması, deniz yetki alanlarımızın ve kritik altyapılarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir' denildi.

Açıklamada, Somali ile savunma ve ekonomik iş birliği çerçevesinde imzalanan anlaşma kapsamında ülkede temeli atılan deniz kuvvetleri tesislerinin, Somali'nin deniz güvenliğinin sağlanması ve askeri altyapısının güçlendirilmesi amacına hizmet ettiği bildirildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'Tesislerin kapsamı, tamamlanma takvimi ve ülkemizin üstleneceği görevlere ilişkin çalışmalar Somali makamlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Ülkemiz, Somali'nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşmasına, istikrarına ve ekonomik kalkınmasına yönelik desteğini sürdürecektir.