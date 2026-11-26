Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, eğitim ve bilim alanında yürüttüğü projelerle dikkat çekiyor. Okul bünyesinde hazırlanan “Eğitimde İş Birliği” kitabının dijital görsel kimliği ile “Medeniyet Mirasımızda Bilim Yolcuları” bilim koridorunun isim ve konsept tasarımı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Tasarımlar Dairesi Başkanlığının 19 Kasım 2026 tarihli yazısıyla iki çalışma, 2026 004979 tescil numarasıyla kayıt altına alındı.

4 Bin Öğrenci ve 600 Öğretmene Ulaşıldı

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde, okulun öncülüğünde yürütülen “Eğitimde İş Birliği ve İyi Uygulamalar Projesi”, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yedi farklı kurumla imzalanan iş birliği protokolleriyle hayata geçirildi.

ziyaretleri ve iyi uygulama paylaşım programları düzenlendi.

Bir yılı aşkın süren çalışmalarla yaklaşık 4 bin öğrenciye ve 600 öğretmene ulaşıldı. Eğitim kurumlarının ihtiyaçları, güçlü yönleri ve gelişime açık alanları değerlendirilerek kapsamlı raporlar hazırlandı.

Eğitimde İş Birliği Projesi Kitaplaştırıldı

Saha çalışmalarından elde edilen veriler, analizler ve iyi uygulama örnekleri, “Eğitimde İş Birliği” adıyla kitaplaştırıldı.

ISBN numarası alınan kitabın dijital görsel kimliği, Okul Müdürü Fatih Aşkın ve Kimya Öğretmeni Gülşah Betül Kelekçibaşı tarafından tasarlanarak Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirildi.

Bilim Tarihi Okul Koridorlarına Taşındı

Tescillenen ikinci çalışma ise “Medeniyet Mirasımızda Bilim Yolcuları” projesi kapsamında hazırlanan bilim koridorunun isim ve konsept tasarımı oldu.

Proje kapsamında Türk ve İslam medeniyetinin bilim tarihine katkı sunan isimlerinin öğrencilere tanıtılması amaçlandı.

Matematik, astronomi, tıp, fizik, coğrafya ve mühendislik alanlarında önemli çalışmalara imza atan bilim insanlarının tanıtıldığı koridor, öğrenciler için bir öğrenme alanına dönüştürüldü.

Fatih Aşkın: Eğitimde Üretilen Fikirleri Kalıcı Eserlere Dönüştürmeyi Önemsiyoruz

Elde edilen başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Fatih Aşkın, şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimde İş Birliği Projesi ile farklı ilçelerdeki eğitim paydaşlarını bir araya getirdik. Bir yılı aşkın süren ziyaretler ve saha çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz birikimi kitaplaştırdık.

Medeniyet Mirasımızda Bilim Yolcuları projesiyle de bilim tarihimize katkı sunan isimleri öğrencilerimizle buluşturmayı amaçladık. Her iki tasarımın hazırlanmasında birlikte çalıştık. Tasarımlarımızın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmesi bizi memnun etti.

Bu süreçte emeği geçen öğretmenimize ve katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitimde üretilen fikirlerin projelere ve kalıcı eserlere dönüşmesini önemsiyoruz.”

Çankaya'da Eğitim ve Bilim Projeleriyle Öne Çıkan Lise

Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, aldığı iki tasarım tesciliyle özgün çalışmalarını kayıt altına alırken eğitim, bilim ve kültür alanındaki projelerini sürdürüyor.