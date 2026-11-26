Uzun süredir atama bekleyen öğretmen adaylarının gözü Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmişti. Beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Bakan Tekin, akademide eğitim gören 10 bin öğretmen adayının bahar aylarında atanacağını, 2026 ve 2027 Akademi Giriş Sınavları kapsamında ise 15'er bin öğretmen adayının akademiye alınacağını açıkladı.

Hangi Branşlara Kontenjan Ayrılacak?

Öğretmen adayları şimdi de branş dağılımını merak ediyor. Bakan Tekin, 2026 Akademi Giriş Sınavı kapsamında alınacak 15 bin öğretmen adayının branş dağılımının bu hafta sonu açıklanacağını bildirdi.