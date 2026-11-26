Siyasetin ve Ankara gündeminde bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşme yer alıyor. Edinilen bilgilere göre buluşma saat 12.00'de yapılacak.

Görüşmede Hangi Konular Ele Alınacak?

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son gelişmelerin, hukuki düzenlemelerin ve Meclis'te kurulması planlanan İzleme Komisyonu çalışmalarının görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

DEM Parti İmralı Heyeti'nde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.

Gözler Görüşme Sonrası Yapılacak Açıklamalarda

Bahçeli ile DEM Parti heyeti son olarak 9 Ekim'de bir araya gelmişti. Bugünkü görüşmenin ardından sürecin geleceğine ilişkin nasıl bir açıklama yapılacağı merakla bekleniyor.