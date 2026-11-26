Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında yaşanan silahlı kavga paniğe neden oldu. Olay, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer D. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Ömer D., tabancayla sağ bacağından vuruldu. Yaralı, özel araçla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.