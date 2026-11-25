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Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir'de şehit askerler için uğurlama töreni düzenlenecek. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Şehit askerlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanması için Ankara'ya getirildi.

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