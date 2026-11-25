Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Şehit askerlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanması için Ankara'ya getirildi.
Şehitler İçin Eskişehir'de Tören Düzenlenecek
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir'de şehit askerler için uğurlama töreni düzenlenecek. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.
Muhabir: Melisa Sapaz