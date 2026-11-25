Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 217'nci Sokak ile Eğriyol Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

İsmail E. (38) yönetimindeki 35 BCL 213 plakalı minibüs, Eğriyol Sokak'tan çıkan Yüksel P. (49) idaresindeki 45 AIJ 777 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savruldu.

Yaralılar Arasında 5 Aylık Hamile Kadın da Var

Kazada minibüs ve kamyonetin sürücüleri ile minibüste yolcu olarak bulunan Zeynep E. (18) ve Rahime E. (62) yaralandı. Yaralanan Zeynep E.'nin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı.

Daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.