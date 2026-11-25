Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadınların şiddete, ötekileştirmeye ve ayrımcılığa maruz kalmadan, hak ettikleri saygı ve değeri görebilecekleri bir düzenin kurulması için çalıştıklarını ifade eden Yaşar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kadına yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Zulme, zalimlere karşı biriz ve eşitiz.”

Gelincik Projesi ile Ücretsiz Adalete Erişim Desteği

Ankara Barosu tarafından hayata geçirilen Gelincik Projesi'ne de dikkat çeken Yaşar, Yenimahalle Belediyesinin proje paydaşları arasında yer aldığını hatırlattı.

Proje kapsamında kadınların, çocukların, engelli bireylerin ve dezavantajlı grupların öncelikli ve ücretsiz şekilde adalete erişiminin desteklendiğini belirten Yaşar, ekonomik yetersizliklerin hak arama özgürlüğünün önünde engel oluşturmaması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yaşar, herkesin eşit haklara sahip olduğu ve adalete erişebildiği bir düzen için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.