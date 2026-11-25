Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Motorine 20 Kasım Cuma günü yapılan 6,58 TL'lik indirimin ardından yeni bir indirim daha bekleniyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen 4,32 TL'lik indirimle birlikte motorinin litre fiyatı, bir haftada toplam 10,90 TL gerilemiş olacak.

Motorinin Litresi Ne Kadar Olacak?

25 Kasım itibarıyla İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 88,90 TL, Ankara'da 90 TL, İzmir'de ise 90,20 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatının gece yarısından itibaren düşmesi bekleniyor.

İndirimin ardından motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

İstanbul: 84,58 TL

84,58 TL Ankara: 85,68 TL

85,68 TL İzmir: 85,88 TL

85,88 TL Doğu illeri: 87,38 TL

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerine ve ilçelere göre farklılık gösterebiliyor.