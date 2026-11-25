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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır-Bismil kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza saat 00.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 16 S 4531 plakalı servis minibüsü ile Salih Ö. yönetimindeki 16 SA 415 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı.

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