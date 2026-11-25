25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınların maruz kaldığı şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı ve kadın haklarının korunmasını amaçlıyor.
25 Kasım'ın Tarihçesi Nedir?
25 Kasım'ın tarihi, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan acı bir olaya dayanıyor. Diktatör Rafael Trujillo yönetimine karşı mücadele eden Mirabal kardeşler, 25 Kasım 1960 tarihinde öldürüldü. Patria, Minerva ve María Teresa Mirabal'ın mücadelesi, zamanla dünyada kadın hakları mücadelesinin sembolü hâline geldi.
Birleşmiş Milletler (BM), 17 Aralık 1999 tarihinde aldığı kararla 25 Kasım'ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan etti.
Muhabir: Haber Merkezi